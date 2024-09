Handball Oberliga Baden-Württemberg: Misslungener Saisonstart für die Schozach-Herren

1 Ein nachdenklicher SGSB-Coach Hennig Fröschle war mit dem Auftritt seines Teams nicht zufrieden. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Handballer der SG Schozach-Bottwartal kassieren zum Saisonauftakt beim TSV Wolfschlugen eine deutliche 36:24-Niederlage.











Link kopiert



Unterm Strich ist die Auftaktbegegnung zwischen den Herren der SG Schozach-Bottwartal und dem TSV Wolfschlugen in der Oberliga Württemberg schnell erzählt: Es war ein äußerst bitterer Saisonstart. „Da war einfach nichts gut“, fasste Trainer Henning Fröschle nach der Begegnung das Spiel enttäuscht zusammen. In der ersten Halbzeit wohnten die Beilsteiner zwar recht ordentlich der Partie bei, in der zweiten Spielhälfte mussten sie sich dem Gastgeber aber eindeutig geschlagen geben. So fuhren die Schozach-Herren nach 60 Minuten mit einer 36:24 (16:13) – Klatsche nach Hause.