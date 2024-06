Handball: Neue Olympia-Chance für Sebastian Heymann

1 Rückraumspieler Sebastian Heymann darf wieder auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen hoffen. Foto: /Jan Huebner

Marian Michalczik verzichtet auf eine mögliche Teilnahme an den Olympischen Spielen. Davon profitiert Sebastian Heymann. Der Rückraumspieler, bisher für Frisch Auf Göppingen am Ball, rückt in den Vorbereitungskader nach.











Unverhoffte Chance für Sebastian Heymann: Durch die Absage von Marian Michalczik rückt der abwehrstarke Rückraumspieler in den Kader für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele nach. Michalczik teilte Alfred Gislason auf Grund der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes seinen Verzicht mit. Deshalb nominierte der Bundestrainer für den an diesem Sonntag beginnenden Lehrgang in Hennef den gebürtigen Heilbronner Heymann, der nach acht Jahren bei Frisch Auf Göppingen in der neuen Saison für Bundesligarivale Rhein-Neckar Löwen am Ball sein wird.