Handball-Nationalteam vor EM-Aus: Ist die Kritik an Alfred Gislason berechtigt, Herr Kromer?

Auch Axel Kromer, bis vor einem Jahr Vorstand Sport im Deutschen Handball-Bund, ist enttäuscht über den EM-Auftritt des Nationalteams – er bleibt aber optimistisch.
Axel Kromer, der Geschäftsführer des Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten, war bis vor einem Jahr Vorstand Sport beim Deutschen Handball-Bund (DHB). Er kennt die Arbeitsweise und die Qualitäten von Bundestrainer Alfred Gislason bestens – und ist genau deshalb überzeugt davon, dass die Nationalmannschaft trotz der enttäuschenden 27:30-Pleite gegen Serbien bei der EM noch die Wende zum Guten schafft.