Handball-Nationalmannschaft: März-Länderspiele: Gislason setzt auf Rückkehrer Kohlbacher

1 Handball-Bundestrainer Alfred Gislason kann wieder auf Kreisläufer Jannik Kohlbacher setzen. Foto: Marco Wolf/dpa

Für die schweren Spiele gegen Österreich setzt der Handball-Bundestrainer auf bewährtes Personal. Dennoch versucht er es auch mit zwei jungen Berlinern im Team.











Dortmund - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt nach dem bitteren WM-Aus im Viertelfinale gegen Portugal weiter stark auf seine Stammformation. Zudem kann er in den Länderspielen gegen Österreich am 13. März (18.00 Uhr) in Wien und zwei Tage später in Hannover (16.30 Uhr) wieder auf den zuletzt verletzt fehlenden Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen setzen.