Nach einer einwöchigen Auszeit über den Jahreswechsel starten die deutschen Handballer in die EM-Vorbereitung. Der Bundestrainer kann es kaum erwarten, seine Schützlinge um sich zu scharen.
Hannover - Die fehlende Job-Garantie? Egal. Das schwere Programm? Kein Grund zum Fürchten. Die Lust auf eine Medaille? Enorm groß. Nach einem ruhigen Silvester-Urlaub in seiner isländischen Heimat versammelt Bundestrainer Alfred Gislason die deutschen Handballer am Sonntag in Hannover voller Energie und Enthusiasmus zur finalen Vorbereitung auf die Europameisterschaft.