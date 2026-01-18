Statt einer Auszeit formt die Lehrerin jetzt ihr ehemaliges Team. Die jüngste 23:26-Niederlage gegen Neckarsulm 2 markierte jedoch einen Rückschlag in ihrer Arbeit.
Vor über zehn Jahren organisierte Mona Binder als Rückraumakteurin das Spiel der HSG Leinfelden-Echterdingen. Im vergangenen Sommer schloss sich für die heute 40-Jährige dann der Kreis. Seitdem leitet sie das Spiel des Handball-Regionalligisten als Trainerin an der Seitenlinie. „Es war wie nach Hause zu kommen“, berichtet die Nachfolgerin von Silke Zindorf, die in den Ruhestand ging.