7 Wie man ihn kennt: Peter Jungwirth glänzte auch in seinem Abschiedsspiel mit Toren. Foto: Peter Mann

Peter Jungwirth ist mit einem Abschiedsspiel in den Handball-Ruhestand geschickt worden. Es war ein Treffen junger und alter Wegbegleiter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das letzte Tor machte Peter Jungwirth nach der Schlusssirene. Keeper Nico Hiller, eigentlich Kreisläufer beim Drittligisten SV Kornwestheim, hatte keine Abwehrchance. Es war der Treffer zum 47:45-Sieg von Jungwirths Allstar-Team gegen die erste SVK-Mannschaft – wie das Resultat am Ende Form angenommen hat, ist zweitrangig. Vor allem aber war es Jungwirths letzter Treffer in einem mehr oder weniger offiziellen Spiel. Der 35-jährige Rechtsaußen hat seine Laufbahn beendet und wurde nun mit einem wahren Handballfest verabschiedet. „Ich weiß nicht seit wie vielen Jahren das heute ein 1. Juli ist, an dem ich nicht unter Vertrag stehe“, so die sichtlich bewegte Kornwestheimer Handball-Legende nach der Partie.