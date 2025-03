Handball-Jugendbundesliga, Pokalrunde: SV Kornwestheim: Pokalreise für A-Jugend des SV Kornwestheim beendet

1 Anni Horn musste mit dem SV Kornwestheim eine deutliche Niederlage in Erfurt hinnehmen. Foto: Archiv Avanti/Ralf Poller

Die weibliche A-Jugend der Kornwestheimer verliert im letzten Pokalspiel der Jugendbundesliga beim Thüringer HC deutlich mit 27:34 (11:17). Die Handballerinnen zeigen sich kämpferisch, leisten sich aber Offensiv zu viele Fehler.











Die Pokalrunde endete für die A-Jugendspielerinnen des SV Kornwestheim am Samstagnachmittag in Erfurt. In der Riethsporthalle musste sich die Mannschaft um Trainerin Daniela Bahmann gegen eine souveräne Sieben des Thüringer HC mit 27:34 (11:17) geschlagen geben. Damit ist die diesjährige Reise in der Pokalrunde der Jugendbundesliga für die weibliche A-Jugend bereits beendet.