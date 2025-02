Handball-Jugendbundesliga, Pokalrunde: SV Kornwestheim: Mit gelungener Teamleistung zum zweiten Sieg

1 Bengisu Duman (Mitte/Nummer 58) brillierte gegen die SG 09 Kirchhof auf der rechten Seite des SV Kornwestheim. Foto: Archiv Baumann/Julia Rahn

Die weibliche A-Jugend des SV Kornwestheim erkämpft sich einen verdienten Heimtriumph gegen die SG 09 Kirchhof. Die Trainerin bremst jedoch die Erwartungen.











Am Sonntagnachmittag sicherten sich die A-Jugendspielerinnen des SV Kornwestheim gegen die SG 09 Kirchhof einen deutlichen 39:29 (18:13)-Heimerfolg in der Sporthalle Ost. Es ist der zweite Sieg in Folge in der Pokalrunde der Jugendbundesliga. Trainerin Daniela Bahmann bremste jedoch direkt vor zu hohen Erwartungen: „Wir sind super zufrieden, aber in Thüringen wartet die nächste Herausforderung, und da werden wir sicherlich nicht so einfach über 30 Tore werfen.“