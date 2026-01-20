Handball-Jubiläumsspiel: TVB Stuttgart bezwingt HBW in Asperg knapp

Der stark ersatzgeschwächte TVB Stuttgart setzt sich im Jubiläumsspiel in Asperg gegen den HBW Balingen-Weilstetten mit 33:31 durch. Neben den EM-Fahrern fehlte auch Kai Häfner.

Wenn ein Handballspiel um 19.26 Uhr beginnt, die Hallenöffnung auf 18.26 Uhr terminiert war, dann muss das einen ganz speziellen Grund haben: Beim Testspiel zwischen dem Bundesligisten TVB Stuttgart und dem Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten war dies der Fall – der 1926 gegründete TSV Asperg feierte das das 100-Jahr-Jubiläum seiner Handballabteilung.

Unsere Empfehlung für Sie Handball-EM 2026 Das traut Kai Häfner dem DHB-Team zu Kai Häfner hatte sich für den Notfall bereit erklärt, den deutschen Handballern bei der EM zu helfen. Wie schätzt der Linkshänder vom TVB Stuttgart die Chancen in der Hauptrunde ein? Die Zuschauer in der Asperger Rundsporthalle sahen am Ende einen 33:31(14:16)-Sieg des Erstligisten. Dabei fehlten TVB-Trainer Misha Kaufmann die acht EM-Fahrer Lenny Rubin, Samuel Röthlisberger (beide Schweiz), Antonio Serradilla (Spanien), Jakob Nigg (Österreich), Kasper Lien (Norwegen), Miljan Vujovic (Slowenien), Jorick Pol (Niederlande) und Simone Mengon (Italien). Auch Kai Häfner wurde noch wegen einer Blessur aus der Hinrunde geschont.

Nach der EM-Pause geht es für den TVB in der Bundesliga am 10. Februar (19 Uhr/Porsche-Arena) gegen Kaufmanns Ex-Club ThSV Eisenach weiter. Der HBW startet bereits am 7. Februar (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. VfL Potsdam.

Wir haben Fotos vom Jubiläumsspiel in Asperg. Klicken Sie sich durch!

Saison 2024/25

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28.

Termine

TVB – ThSV Eisenach (10. Februar, 19 Uhr), Füchse Berlin – TVB (15. Februar, 16.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (22. Februar, 16.30 Uhr), GWD Minden – TVB (1. März, 15 Uhr), TVB – THW Kiel (5. März, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr). (jüf)