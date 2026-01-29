Veronika Goldammer formt bei der HSG Stuttgart/Metzingen junge Handballspielerinnen. An diesem Wochenende ist die Trainerin wie ihre Spielerinnen mal wieder doppelt gefordert.
Am kommenden Wochenende wird Veronika Goldammer erneut kaum Zeit zum Durchatmen bekommen. Am Samstagabend steht für die HSG Stuttgart Kickers/TuS Metzingen 2 um 20 Uhr in der Möhringer Rembrandthalle das Regionalliga-Derby gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen an, am Sonntagmittag empfängt dann die A-Jugend der Handballspielgemeinschaft in der Meisterschaftsrunde der Jugendbundesliga den TSV Bayer 04 Leverkusen. Für beide Mannschaften trägt die 51-Jährige als Cheftrainerin die Verantwortung. Zudem ist sie bei den B-Juniorinnen als Co-Trainerin dabei.