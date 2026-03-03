1 HC-Rückraumspielerin Nina Beyerle trifft sechsmal beim Sieg im Stadtderby gegen den SV Fellbach. Foto: Günter Schmid

Die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen das Stadtderby gegen den SV Fellbach mit 25:23 und bleiben damit dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen.











Nachdem die Landesliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen das Hinspiel am 1. November vergangenen Jahres beim Aufsteiger SV Fellbach mit 23:24 verloren hatten, gelang dem Team nun im zweiten Stadtderby in heimischer Halle die Revanche – 25:23. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber am Ende hatten wir die fitteren Spielerinnen auf dem Feld und haben deshalb auch verdient gewonnen“, sagte der HC-Trainer Felix Link. Er gab aber auch zu, dass die Zeitstrafe, die die Fellbacherin Edona Kuqi drei Minuten vor Schluss bekommen hatte, seinem Team „gut getan hat“. Just in dieser Überzahl erzielte Chiara Scherer das finale Tor zum 25:23. Mit dem Sieg hat der HC-Verbund seinen zweiten Platz in der Tabelle gefestigt und liegt weiterhin einen Punkt hinter dem Spitzenreiter SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell. Sollten sich beide Teams keine weiteren Punktverluste mehr leisten, wird am finalen Liga-Spieltag (2. Mai) entschieden, wer direkt aufsteigt und wer in der Aufstiegsrelegation ran muss. An jenem Samstag tritt nämlich der HC II bei der SG an.