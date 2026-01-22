1 Auch die Frauen der HBi Weilimdorf/Feuerbach greifen an diesem Wochenende wieder zum Ball. Foto:

Die Handballerinnen der HBi Weilimdorf/Feuerbach starten am Samstag in die Rückrunde der Verbandsliga und sind in Sachen Nichtabstieg zuversichtlich.











Abgerechnet wird zum Schluss. Dieser Satz wird auch im Sport gerne benutzt – oftmals als Alibi für zwischenzeitliche Durststrecken. Auch Jérôme Staehle bemüht sich dieses Satzes. Wobei es der volle Ernst des Trainers der Verbandsliga-Handballerinnen der HBi Feuerbach/Weilimdorf ist. Denn fragt man ihn nach dem Tabellenstand seines Frauen-Teams nach der Hinrunde, dann sagt er achselzuckend: „Genau weiß ich das nicht, aber mitten im Abstiegskampf. Jedoch weiß ich, dass wir noch gute Chancen haben, den Klassenverbleib zu schaffen. Und das ist alles, was zählt“. Ein genauer Blick auf das Klassement verrät: Seine Mannschaft befindet sich auf einem Abstiegsplatz, aber nur einen Zähler vom rettenden Ufer, dem neunten Platz entfernt. Dort ist aktuell die HC Oppenweiler/Backnang (ein Spiel mehr) anzutreffen. Und eben dort tritt das Staehle-Team an diesem Samstag (14 Uhr) zum Auftakt der Rückrunde an.Durch einen Sieg will der Aufsteiger aus dem Stuttgarter Norden den HC überholen und auf einen Nichtabstiegsplatz klettern. Keine Wunschvorstellung, sondern durchaus realistisch. Gegen Oppenweiler/Backnang hat die HBi einen von insgesamt drei Saisonsiegen eingefahren – und dies mit 29:15 von Anfang bis Ende der Partie eindrucksvoll. Ein guter Start ist indes eine Sache, die in einigen Partien den Seinen abging.