Handball: Hanning würde Füchse-Coup in Champions League nicht wundern

Nach dem Siebenmeter-Drama träumen die Füchse Berlin vom ersten Champions-League-Titel. Mathias Gidsel will Köln «grün machen», Füchse-Boss Bob Hanning fallen keine Argumente für ein Scheitern ein.
Berlin - Nach dem dramatischen Einzug ins Halbfinale der Champions League geht Füchse-Chef Bob Hanning in die Offensive und peilt den ersten Königsklassen-Triumph der Vereinsgeschichte an. "Ich würde mich nicht wundern, wenn wir die Champions League gewinnen. Dieses Spiel ist dafür der Schlüssel", sagte der Vereins-Boss der Berliner Handballer nach dem dramatischen Siebenmeter-Krimi im Viertelfinale gegen Veszprem HC.