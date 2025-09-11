Handball: Habo SG: Buffalos rüsten mit Ex-Bundesliga-Profi auf

Florian von Gruchalla läuft in der kommenden Saison für den Verbandsligisten Handballregion Bottwar SG auf. Trotz Verletzungen und Urlauben hofft Trainer Jan Diller auf Fortschritte.
Die Männer der Handballregion Bottwar SG befinden sich eineinhalb Wochen vor dem Rundenauftakt in der Handball-Verbandsliga mitten in der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Cheftrainer Jan Diller hat zwar bereits Positives zu berichten, aber auch noch einige Baustellen. Vor allem im Angriff – im Sechs-gegen-Sechs-Spiel – zeige sich, dass es noch an Präzision fehle. Auch in der Abwehr hapere es noch etwas an der Abstimmung. „Das nervt ein wenig“, gesteht der Coach. Ein Grund: Immer wieder fehlten und fehlen Spieler urlaubsbedingt, zudem laborieren zwei zentrale Akteure derzeit an Verletzungen. Dennoch bleibt Diller gelassen: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Schließlich bleiben noch knapp zwei Wochen bis zum Saisonstart.