Handball: Frisch-Auf-Urgestein Dragos Oprea wird Cheftrainer in der dritten Liga

Dragos Oprea spielte für Frisch Auf Göppingen, den THW Kiel, den TVB Stuttgart und gleich für zwei Nationalmannschaften. Nun wird der 43-Jährige Trainer in der dritten Liga.
Der ehemalige Handball-Nationalspieler Dragos „Dodo“ Oprea verlässt erstmals die Region und wird Cheftrainer bei Drittligist Wölfe Würzburg. Der 43-Jährige absolvierte über 400 Bundesligaspiele. Von 1999 bis 2015 war er für Frisch Auf Göppingen am Ball, gewann mit dem Traditionsclub die EHF-Pokal-Titel 2011 und 2012. Danach spielte der Linksaußen noch für den Rekordmeister THW Kiel, bei Zweitligist TuS Ferndorf, den TSV Neuhausen, den TV Kornwestheim und auch beim TVB Stuttgart. Bei den Wild Boys war er zuletzt als Coach im Nachwuchsleistungszentrum tätig.