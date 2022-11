16 Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer jubelt, jetzt muss sein Team in der Liga nachlegen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Frisch Auf Göppingen hat mit dem 34:24 gegen Tatran Presov auf der internationalen Bühne ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die wahre Bewährungsprobe folgt an diesem Donnerstag in der Liga gegen den HSV Hamburg – auch für den Trainer.















Hartmut Mayerhoffer klatschte nach der Partie kurz in Richtung Fan-Block und verschwand dann in der Kabine. Die obligatorische Ehrenrunde nach dem 34:24 (19:8) in der European League gegen Tatran Presov drehten die Spieler von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen ohne ihren Coach. Wahrscheinlich weil auch er genau weiß: Die wahre Bewährungsprobe folgt an diesem Donnerstag (18.05 Uhr/EWS-Arena) in der Liga gegen den HSV Hamburg. Dann liegt extremer Ergebnisdruck auf dem auf den drittletzten Platz abgerutschten Traditionsclub. Dann geht es auch um den Job von Mayerhoffer, doch auch eine vorzeitige Trennung scheint trotz des Kantersieges nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag freute er sich aber erst einmal über die Leistung seines Teams: „Es war schön zu sehen, mit welcher Moral und Körpersprache das Team ins Spiel ging, welche Emotionen es zeigte, wir konnten ein bisschen Selbstvertrauen tanken“, sagte Mayerhoffer.

Gegen Presov zog Frisch Auf vor 2300 Zuschauern ein starkes Tempospiel auf. Bei Halbzeit war bereits klar, dass Göppingen das dritte von bisher vier European-League-Hauptrundenspielen gewinnen wird, Mayerhoffer konnte munter durchwechseln.

Alle 13 Feldspieler machten Tore, darunter auch der A-Jugendliche Valentin Abt – am meisten Tore erzielten Rechtsaußen Kevin Gulliksen (6), Josip Sarac und Till Hermann (je 4). Beim schwachen Gast aus der Slowakei stach Rückraumspieler Nikola Ivanovic (10/3) heraus.

Restprogramm 2022

Bundesliga

Frisch Auf – HSV Hamburg (1. Dezember, 18.05 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (11. Dezember, 16.05 Uhr), Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf (18. Dezember, 14 Uhr, SC Magdeburg – Frisch Auf (26. Dezember, 14 Uhr).

European League

Frisch Auf – Kadetten Schaffhausen (6. Dezember, 20.45 Uhr), Kadetten Schaffhausen – Frisch Auf (13. Dezember, 18.45 Uhr). (jüf)