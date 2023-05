1 Josip Sarac spielt mit Frisch Auf nur um Platz drei. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen haben die Chance auf den siebten Europapokal-Titel der Vereinsgeschichte verspielt. Nach dem 29:31 im Halbfinale gegen BM Granollers geht es nun am Sonntag nur um Platz drei gegen Montpellier HB.









Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat im Rahmen des Final-Four-Turniers um die European League in Flensburg gegen den spanischen Vizemeister BM Granollers mit 29:31 (18:16) verloren. Damit spielt die Mannschaft von Trainer Markus Baur, die vier Siebenmeter verwarf, an diesem Sonntag (15.30 Uhr) lediglich um Platz drei gegen Montpellier HB. Das französische Spitzenteam hatte zuvor im ersten Halbfinale gegen die Füchse Berlin mit 29:35 verloren. Damit stehen sich im Endspiel am Sonntag (18 Uhr/DAZN) BM Granollers und die Füchse gegenüber.