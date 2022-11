1 Marcel Schiller warf in Lissabon acht Tore und zeigte wie das gesamte Frisch-Auf-Team eine starke Leistung. Foto: Imago/GlobalImagens//Mario Vasa

In der Bundesliga bisher ein Flop, auf der internationalen Bühne top: Frisch Auf Göppingen zeigt mit einer konzentrierten Leistung über 60 Minuten bei Titelverteidiger Benfica Lissabon, was in der Mannschaft steckt. Jetzt gilt es, in Leipzig nachzulegen.















Link kopiert

In der Bundesliga läuft Frisch Auf Göppingen mit 5:13 Punkten seinen Ansprüchen weit hinterher, in der European League zeigen die Handballer von Trainer Hartmut Mayerhoffer, welches Potenzial in ihnen steckt: Im zweiten Spiel der Gruppenphase gewann Frisch Auf beim Titelverteidiger Benfica Lissabon souverän mit 31:27 (16:11).

Beste Werfer waren die Außen Marcel Schiller (8/1) und Axel Goller (7), Josip Sarac (4) traf am besten aus dem Rückraum.

Frisch Auf erwischte in der portugiesischen Hauptstadt einen Blitzstart und lag schnell mit 5:0 und 10:4 vorne. Näher als auf 14:17 (35.) und 23:26 (53.) kamen die Gastgeber nicht heran. Das lag an der starken Torwartleistung von Daniel Rebmann, der weitaus besseren Göppinger Chancenverwertung als in der Bundesliga und einer konzentrierten und kompakten Abwehrleistung.

Durch das Ausrufezeichen bei Benfica führt Frisch Auf die Tabelle in seiner Gruppe an, da auch das erste Spiel gegen das ungarische Team von Fejer BAL-Veszprem mit 46:30 gewonnen wurde. Die starken Leistungen auf der internationalen Bühne gilt es nun in der Bundesliga zu bestätigen. Die nächste Möglichkeit bietet sich am Sonntag (16.05 Uhr) beim SC DHfK Leipzig, die sich von Trainer Andre Haber getrennt haben.

Das sagt Trainer Hartmut Mayerhoffer:

„Es war klar, dass es heute eine außerordentlich schwere Aufgabe beim Titelverteidiger Benfica Lissabon sein würde, die auch nur mit einer außergewöhnlich guten Leistung zu bewältigen sein würde. Diese hat unsere Mannschaft hier gezeigt. Wir waren von Anfang an präsent, mit einer guten Leistung von Abwehr und Torwart sowie einem guten Tempospiel. So haben wir uns schnell abgesetzt und diese Führung lange gehalten. In der zweiten Halbzeit kam Benfica bis auf drei Treffer heran, aber wir sind stabil geblieben. Ich zolle der Mannschaft großen Respekt für die heutige Leistung.“

Aufstellungen

Benfica Hernandez, Capdeville; Juhasz 1, Källmann 3, Moreira 2, Moreno 2, Martins, Borges Hernandez 2, Rahmel 5, Izquierdo 4, Bingo, Borges Silva, Kljun 4, Costa da Silva, Djordjic 4.

Frisch Auf Rebmann (1.-55.), Sego (55.-60.); Kneule 2, Duarte 1, Lindenchrone 2, Sarac 4, Ellebaek 1, Blagotinsek, Schiller 8/1, Goller 7, Hermann (ne.), Kozina 2, Malus 1, Schmidt 2.