Frisch Auf Göppingen hat nun auch auf der internationalen Bühne seine erste Niederlage in der European-League-Hauptrunde kassiert. Sie fällt mit 27:35 bei Montpellier HB deutlich aus und macht wenig Hoffnung auf eine Wende in der Liga.















Frisch Auf Göppingen wollte auf der internationalen Bühne Selbstvertrauen tanken, um sich möglichst bald in der Handball-Bundesliga aus seiner prekären Lage (7:19 Punkte) zu befreien. Das ging gründlich schief: Bei Montpellier HB, dem stark aufspielenden Spitzenreiter der ersten französischen Liga, setzte es ein klares 27:35 (13:20). Es war die erste Niederlage im dritten European-League-Hauptrundenspiel.

Letzte Ausfahrt BHC

Doch der Blick richtet sich vor allem auf die Liga. Das Spiel am kommenden Sonntag (16.05 Uhr) beim Bergischen HC dürfte die endgültig letzte Chance für Hartmut Mayerhoffer sein, als Trainer von Frisch Auf die Wende herbeizuführen. Denn wie sich sein Team zwischen dem 15:13 (25.) und 32:19 (50.) präsentierte, war zutiefst bedenklich. Es fiel in dieser Phase in sich zusammen. Erst in den letzten zehn Minuten raffte sich das Team noch einmal auf und betrieb gegen den nachlassenden Champions-League-Sieger von 2018 Ergebniskosmetik. Die meisten Göppinger Treffer erzielte Rechtsaußen Axel Goller (6/1), für Montpellier traf Nationalspieler Valentin Porte (7) am besten.

Frisch Auf hatte kurzfristig auf die Rückraumspieler Tobias Ellebaek (Familiennachwuchs) und Jon Lindenchrone (Sprunggelenksverletzung) verzichten müssen. Ellebaek steht unterdessen vor einer Vertragsverlängerung beim Vorjahres-Fünften, für Lindenchrone, der am Saisonende zu Bundesligarivale Rhein-Neckar Löwen wechselt, ist der Schwede Andreas Lang einer der möglichen Kandidaten. Der 26-jährige Linkshänder spielt in Dänemark bei SønderjyskE, dem Club von Ex-Frisch-Auf-Spieler Jacob Bagersted. Der frühere Göppinger Kapitän und Abwehrchef wird als Führungsspieler und emotionaler Leader an allen Ecken und Enden vermisst.

Statistik

MHB Desbonnet, Bolzinger; Simonet 4, Villeminot 4, Berthier, Descat 2, Pellas, Bos 1, Panic 1, A.Lenne 4, Skube 5, Konan 1, Jensen 1, Porte 7, Y.Lenne 3, Nacinovic 2.

FAG Sego, Rebmann; Neudeck, Kneule 4, Duarte 3, Sarac 2, Blagotinsek 1, Goller 6/1, Gulliksen 1, Hermann 3, Kozina 1, Malus 3, Schmidt 3.

Strafen 3/3.

Zuschauer 2300.

Frisch-Auf-Restprogramm 2022

Bundesliga

Bergischer HC – Frisch Auf (27. November, 16.05 Uhr), Frisch Auf – HSV Hamburg (1. Dezember, 18.05 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (11. Dezember, 16.05 Uhr), Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf (18. Dezember, 14 Uhr, SC Magdeburg – Frisch Auf (26. Dezember, 14 Uhr).

European League

Frisch Auf – Tatran Presov (29. November, 18.45 Uhr), Frisch Auf – Kadetten Schaffhausen (6. Dezember, 20.45 Uhr), Kadetten Schaffhausen – Frisch Auf (13. Dezember, 18.45 Uhr). (jüf)