Seit zehn Jahren kein Sieg gegen Dänemark – doch die DHB-Auswahl wittert ihre EM-Chance. Deutschland hat gegenüber dem Olympiasieger zwei Vorteile.
Herning - Deutschlands Handballer lassen sich von ihrer Negativserie gegen Dänemarks Titelsammler nicht verunsichern und glauben an einen EM-Coup. "Ich sehe sie so bei 80 Prozent. Sie spielen aktuell nicht ihren besten Handball. Das müssen wir ausnutzen. Ich habe gehört, sie haben zwei Niederlagen im Turnier offen und das wird morgen die nächste Niederlage", sagte Kreisläufer Justus Fischer siegessicher vor dem Duell in Herning am Abend (20.30 Uhr/ARD/Dyn).