Herning - Deutschlands Handballer stehen im Endspiel der Europameisterschaft und dürfen auf den dritten Titelgewinn nach 2004 und 2016 hoffen. Das DHB-Team setzte sich im Halbfinale gegen Kroatien mit 31:28 (17:15) durch und spielt am Sonntag gegen Dänemark oder Island um Gold.