Die deutsche Nationalmannschaft startet am 15. Januar gegen Österreich in die Handball-EM. Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um die Übertragung im Free-TV und Stream.

Anders als bei der Heim-WM der Frauen im vergangenen November werden bei der Handball-EM der Männer 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden sämtliche Partien der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen. Die Berichterstattung teilen sich die zwei öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, die die Begegnungen abwechselnd im Fernsehen ausstrahlen.

Schon die Generalprobe gegen Kroatien am 11. Januar (18.05 Uhr) in der ZAG-Arena in Hannover wird live im Ersten übertragen. Die ARD wird auch die ersten beiden EM-Spiele des deutschen Teams zeigen. Hier der Überblick.

Vorrunde

Donnerstag, 15. Januar, 20.30 Uhr: Deutschland – Österreich, ARD

Samstag, 17. Januar, 20.30 Uhr: Serbien – Deutschland, ARD

Montag, 19. Januar, 20.30 Uhr: Deutschland – Spanien, ZDF

Sollte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) den Einzug in die Hauptrunde schaffen, stehen für das Team mindestens vier zusätzliche Begegnungen an – am 22., 24., 26. und 28. Januar. Die Übertragungsrechte verteilen sich dabei ebenfalls auf die öffentlich-rechtlichen Sender: Zwei Partien gibt es im ZDF zu sehen, zwei weitere in der ARD.

Ex-Nationalspieler Dominik Klein: Experte bei der ARD. Foto: IMAGO/Eibner

Die EM-Partien sind nicht nur im Free-TV zu sehen, sondern auch digital abrufbar. Begegnungen mit Beteiligung der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason werden parallel zur linearen Ausstrahlung kostenfrei über die Livestream-Angebote von ARD und ZDF bereitgestellt. Außerdem bieten die öffentlich-rechtlichen Sender zahlreiche weitere EM-Spiele als Livestream an. Diese sind über sportschau.de, die ARD-Mediathek sowie die digitalen Plattformen des ZDF abrufbar.

Wer alle 65 Spiele des Turniers sehen möchte, findet jedoch nur beim Streaminganbieter Dyn ein umfassendes Angebot. Dyn hält die Rechte an sämtlichen Begegnungen und zeigt die Europameisterschaft vollständig auf seiner Plattform. Das Monatsabo liegt aktuell bei 15 Euro, im Jahresabo reduziert sich der Preis auf 14,50 Euro pro Monat.