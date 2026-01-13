Handball-EM 2026: Auf diese 18 Köpfe baut Bundestrainer Alfred Gislason

20 Bundestrainer Alfred Gislason benötigt beim kräfteraubenden EM-Turnier auch eine starke Bank. Foto: IMAGO/Sven Simon

Am Donnerstag geht’s los. Die deutschen Handballer starten gegen Österreich in die EM. Wir zeigen in unserer Bildergalerie die 18 von Alfred Gislason nominierten Nationalspieler.











Link kopiert



Die letzten Testspiele gegen Kroatien (32:29 und 33:27) sind Geschichte, die beiden Härtetests erfolgreich absolviert, nun wird es ernst: An diesem Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) startet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) im dänischen Herning gegen die vom Bietigheimer Zweitligacoach Iker Romero trainierten Österreicher in die EM. Es folgen in der Vorrunde noch die Partien gegen Serbien (17. Januar, 20.30 Uhr/ARD) und gegen Spanien (19. Januar, 20.30 Uhr/ZDF).