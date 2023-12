Handball-EM 2024: Das ist der Kader von Bundestrainer Alfred Gislason

19 Bundestrainer Alfred Gislason setzt auf einen Mix aus gestandenen Routiniers wie Andreas Wolff (re. unten) und jungen Wilden wie David Späth (li. unten). Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Kapitän Johannes Golla, jeweils vier Europameister von 2016 und U-21-Weltmeister von 2023 – und ein Debütant: Mit insgesamt 18 Spielern nimmt die deutsche Handball-Nationalmannschaft Kurs auf die Heim-EM 2024. Wir stellen den Kader vor.











Der Countdown für die Heim-EM vom 10. bis 28. Januar in sechs deutschen Städten hatte mit dem Kurzlehrgang in Frankfurt/Main begonnen. Die letzten Testläufe vor dem Eröffnungsspiel am 10. Januar (20.45 Uhr) in Düsseldorf gegen die Schweiz absolviert das Team des Deutschen Handball-Bundes (DHB) bei zwei Länderspielen gegen Portugal am 4. Januar (16 Uhr) in Flensburg und 6. Januar (18 Uhr) in Kiel.