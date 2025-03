Einen weiteren Rückschlag mussten die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend in der Langhanshalle gegen den HC Erlangen hinnehmen. Nach der 32:39 (18:18)-Niederlage haben die Beilsteinerinnen nur noch theoretische Chancen auf den Aufstieg in die Zweite Liga.

Dabei wäre durchaus etwas zu holen gewesen, hätten sich die SG-Frauen nicht zwei schwache Phasen geleistet. So verschliefen die Gastgeberinnen den Auftakt in die Begegnung komplett. Fast vier Minuten dauerte es, ehe Jade Oral den ersten Treffer für die SG zum 1:2 erzielte. In den folgenden zweieinhalb Minuten zog Erlangen gar auf 5:1 davon. Im weiteren Spielverlauf agierten die Bottwartälerinnen zwar deutlich treffsicherer als zu Beginn, doch auch die Gäste schlossen ihre Angriffe zumeist erfolgreich ab. So lief die SG lange einem Rückstand von zwei bis drei Toren hinterher. Torhüterin Jana Brausch bewahrte ihr Team mit mehreren Paraden vor einem noch höheren Rückstand.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit kam die Mannschaft von Trainer Adrian Awad nach einem Tor von Esther Adam dann beim 16:16 erstmals zum Ausgleich (27.). Die Gäste legten noch zweimal vor, doch erzielten Carlotta Hees (28.) und Hannah Hönig per Siebenmeter (30.) postwendend erneut den Ausgleich. So ging es mit einem 18:18 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel brachte Hees die SG beim 19:18 erstmals in Führung (32.). Die Gastgeberinnen zeigten zu Beginn der zweiten Halbzeit ihr bestes Spiel und zogen auf 24:21 davon (38.). Offensiv agierten sie in dieser Phase sehr souverän. In der Defensive parierte Brausch mehrere HCE-Angriffe.

Hatten sich die Anhänger der SG Schozach-Bottwartal nach dem 24:21 durch Natascha Fabritz noch Hoffnungen auf einen Heimsieg ihres Teams gemacht, so mussten sie miterleben, wie ihr Team eine erneute Schwächephase durchlebte. Zehn lange Minuten blieb das Awad-Team in der Folge ohne eigenen Torerfolg. Auch eine Auszeit hatte zunächst nicht die gewünschte Wende gebracht. So war der Tabellen-Siebte aus Franken auf 28:24 davongeeilt, ehe Sophie Räuchle den 25. Treffer für die Gastgeberinnen erzielte.

Erlangen lässt am Ende nichts anbrennen

Zwar legten sich die Spielerinnen in den rot-schwarzen Trikots noch einmal mächtig ins Zeug, um das Ergebnis doch noch einmal zu drehen, doch verwalteten die Gäste das Ergebnis sehr souverän. Der SG unterliefen mehrere vermeidbare Abspielfehler. Zudem scheiterten die SG-Angreiferinnen wiederholt an Erlangens Torhüterin Milena Deppisch, die in der Schlussphase der Begegnung eine überragende Leistung zeigte.

So gestaltete Erlangen das Ergebnis am Ende eindeutig. Daran änderten auch sehenswerte Treffer wie der Heber von Seema Awad zum 30:35 (57.) nichts mehr. Am Ende feierten die Gäste einen 39:32-Auswärtssieg.

„Wir haben versucht, Druck zu machen, aber es ist uns nicht gelungen, den Druck hoch zu halten“, monierte SG-Trainer Adrian Awad. „Wenn es uns gelingt, unsere Performance auf einer normalen Ebene zu halten, gewinnen wir unsere Spiele. Es lag nur an uns selbst, dass wir verloren haben.“ Mit 20:12 Punkten belegt die SG Platz vier der Dritten Liga Süd. Der Rückstand auf Platz eins beträgt mittlerweile neun Punkte.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Krause – Hönig (6/2), Adam (5), Hoefs (1), Federer (1), Hees (6), Fabritz (2), Räuchle (2), Awad (3), Oral (2), Loehnig (4).