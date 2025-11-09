Handball Dritte Liga: Unerwartet klarer Sieg bringt SV Kornwestheim Platz zwei

Fulminanter Abend in der Sporthalle Ost: Die Lurchis dominieren die Wölfe Würzburg mit 36:26.
Am Samstagabend lieferten die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim in der heimischen Sporthalle Ost eine beeindruckende Leistung ab und besiegten die Wölfe Würzburg deutlich mit 36:26 (16:9). Nach einem holprigen und eher schwachen Start legte die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Schurr eine deutliche Leistungssteigerung hin und feierte nach 60 Minuten einen hochverdienten und fulminanten Heimsieg. Mit diesem Erfolg festigen die Lurchis ihren Platz in der Spitzengruppe der Dritten Liga und klettern auf den zweiten Tabellenplatz.