Handball-DM-Viertelfinale: A-Jugend der HSG Stuttgart/Metzingen in der Paul-Horn-Arena

1 Heiß auf Tore ist die weibliche A-Jugend der HSG Stuttgart/Metzingen an diesem Samstag. Foto: IMAGO/Lobeca

Die Nachwuchshandballerinnen kämpfen an diesem Samstag gegen die HSG Blomberg-Lippe um den Einzug ist Final Four.











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Die Vorarbeit wurde eindrucksvoll erledigt – mit 36:33 hat die weibliche A-Jugend der HSG Stuttgart/Metzingen das Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft bei der HSG Blomberg-Lippe gewonnen. Beste Werferin war Klara Schlipf mit 13 Toren. Den Einzug ins Final Four möchte das Team der Trainerin Veronika Goldhammer an diesem Samstag (16 Uhr) im Rückspiel perfekt machen. Austragungsort dieser Begegnung ist aber nicht, wie irrtümlich berichtet, die Metzinger Öschhalle. Sondern die weibliche A-Jugend der HSG Stuttgart/Metzingen versucht in der Paul-Horn-Arena in Tübingen den nächsten Sieg einzufahren. Wir bitten dies zu entschuldigen. Die Eintrittskarte zum Jugendspiel berechtigt auch zum anschließenden Frauen-Bundesliga-Derby zwischen den Tussis Metzingen und Frisch Auf Göppingen.