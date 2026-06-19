Der DHB-Pokal 2026/27 startet mit einem überarbeiteten Modus, der den Wettbewerb gezielt aufwerten soll. Bereits in Runde eins sind zehn Bundesligisten am Ball.
Württemberg ist in der kommenden Saison der Handball-Bundesliga mit vier Teams vertreten. Frisch Auf Göppingen, der TVB Stuttgart sowie die beiden Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten und SG BBM Bietigheim haben ihre Ziele für die zwischen dem 27. und 30. August beginnende Punktspielrunde noch nicht formuliert. Im DHB-Pokal-Wettbewerb steht der Wunsch aller Clubs dagegen fest: Es ist der Sprung ins lukrative Final Four.