Der DHB-Pokal 2026/27 startet mit einem überarbeiteten Modus, der den Wettbewerb gezielt aufwerten soll. Bereits in Runde eins sind zehn Bundesligisten am Ball.

Württemberg ist in der kommenden Saison der Handball-Bundesliga mit vier Teams vertreten. Frisch Auf Göppingen, der TVB Stuttgart sowie die beiden Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten und SG BBM Bietigheim haben ihre Ziele für die zwischen dem 27. und 30. August beginnende Punktspielrunde noch nicht formuliert. Im DHB-Pokal-Wettbewerb steht der Wunsch aller Clubs dagegen fest: Es ist der Sprung ins lukrative Final Four.

Vier Siege müssen her, dann ist das Ticket für Köln gelöst. Viel hängt dabei auch vom Losglück ab – schon in der ersten Runde, die am 24. Juni (12 Uhr) ausgelost wird. Dyn überträgt die Ziehung gemeinsam mit der HBL live auf Youtube. Als Losfee fungiert Laura Rüffieux, Kapitänin des amtierenden deutschen Frauen-Meisters HSG Blomberg-Lippe.

In dieser ersten Runde gehen zur neuen Saison nicht nur zwei weitere Drittligisten und alle 18 Zweitligisten, sondern auch zehn Teams aus der künftigen Opel Handball-Bundesliga an den Start. Insgesamt treten im kommenden Pokal-Wettbewerb in der ersten Runde 42 Mannschaften an (relevant sind dabei die Platzierungen der Saison 2025/26).

So setzt sich die erste Runde zusammen

Zehn Erstligisten (Tabellenplätze 8 bis 18 der Saison 2025/26, der Bergische HC als 13. steigt aufgrund des zweiten Platzes beim Final Four 2026 um den DHB-Pokal erst im Achtelfinale ein. Diese Regel gilt für die Plätze eins bis drei im DHB-Pokal.)

18 Teams aus der zweiten Liga.

14 Teams aus der dritten Liga

Für die international vertretenen Teams bleibt die Spielanzahl trotz des neuen Modus identisch zur vergangenen Saison, da die Clubs auf den Tabellenplätzen eins bis sieben erst später in den Pokal-Wettbewerb einsteigen.

In der zweiten Runde komplettieren fünf weitere Erstligisten das Teilnehmerfeld: der SC Magdeburg, die SG Flensburg-Handewitt, der VfL Gummersbach, der THW Kiel und die MT Melsungen. Insgesamt starten also 21 Gewinner der ersten Runde zuzüglich der fünf genannten Clubs in Runde 2.

Im folgenden Pokal-Achtelfinale starten dann die drei bestplatzierten Teams des Final Four 2026 in den Wettbewerb: Pokalsieger Füchse Berlin, der Zweitplatzierte Bergische HC sowie der Drittplatzierte TBV Lemgo Lippe.

Regionalisierung für kürzere Wege

Um den teilnehmenden Vereinen der ersten Runde möglichst kurze Anreisewege zu Beginn des Wettbewerbs zu ermöglichen, sind die 42 Teams regional in die Gruppen Nord und Süd unterteilt. In jeder Gruppe gibt es jeweils einen Topf 1 und einen Topf 2, die sich in der ersten Bundesliga und der zweiten Bundesliga an den Abschlussplatzierungen der Teams in ihren jeweiligen Ligen orientieren.

Die Paarungen werden stets zwischen Topf 1 und Topf 2 gezogen. Das Heimrecht in der ersten Runde liegt immer beim schlechter platzierten Team aus Topf 1.

Die erste Runde des DHB-Pokals 2026/27 wird am 21. und 23. August 2026 ausgetragen – also rund um den Supercup im SAP Garden München, der offiziellen Saisoneröffnung der Opel Handball-Bundesliga der Männer und der Handball Bundesliga Frauen, die am 22. August stattfindet. Es stehen sich gegenüber bei den Frauen die HSG Blomberg-Lippe und Borussia Dortmund, bei den Männern der SC Magdeburg und die Füchse Berlin.

Einteilung der Lostöpfe DHB-Pokal

Topf 1 Nord (3. Liga / 2. HBL)

3. Liga: MTV Braunschweig, TSV Altenholz, TV Emsdetten, ASV Hamm-Westfalen, TuS Vinnhorst, TuS Spenge, Longericher SC 2. HBL: TSV Bayer Dormagen, TuSEM Essen, TuS Ferndorf, HSG Krefeld Niederrhein.

Topf 2 Nord (2. HBL/1. HBL)

2. HBL: 1. VfL Potsdam, VfL Eintracht Hagen, HSG Nordhorn-Lingen, VfL Lübeck-Schwartau, TuS N-Lübbecke, Dessau-Roßlauer HV 06.

1. HBL: HSV Hamburg, TSV Hannover-Burgdorf, ThSV Eisenach, GWD Minden, SC DHfK Leipzig.

Topf 1 Süd (3. Liga/2. HBL)

3. Liga: EHV Aue, HG Saarlouis, TV Gelnhausen, HSG Hanau, SV Salamander Kornwestheim, TSB Heilbronn-Horkheim, SG Pforzheim-Eutingen.

2. HBL: TV Großwallstadt, Eulen Ludwigshafen, HC Oppenweiler/Backnang.

Topf 2 Süd (2. HBL/1. HBL)

2. HBL: HBW Balingen-Weilstetten, SG BBM Bietigheim, HC Elbflorenz 2006, HSC 2000 Coburg, TV 05/07 Hüttenberg.

1. HBL: Rhein-Neckar Löwen, Frisch Auf Göppingen, TVB Stuttgart, HC Erlangen, HSG Wetzlar.

Termine DHB-Pokal

1. Runde: 21. und 23. August 2026.

2. Runde: 22. bis 24. September 2026.

Achtelfinale: 11. und 12. November 2026.

Viertelfinale: 16. und 17. Dezember 2026.

Final4: 10. und 11. April 2027.