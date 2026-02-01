15.000 Fans, Kanzler Merz in der Halle und eine Rekordprämie: Was Deutschlands Handballer gegen Topfavorit Dänemark in der «Hölle von Herning» erwartet. Und was für einen EM-Titel spricht.
Herning - Ein letzter Schritt trennt Deutschlands EM-Handballer von der Goldmedaille. Doch dieser Schritt führt mitten hinein in die "Hölle von Herning" – dorthin, wo in Dänemark der ultimative Endspielgegner wartet. Keeper Andreas Wolff spricht von einer "Über-Mannschaft", Rune Dahmke vom "besten Team der Welt" und Nils Lichtlein von den "eigentlich Unbesiegbaren".