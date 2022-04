12 Die Mannschaft von Frisch Auf Göppingen bejubelt einen Kantersieg gegen GWD Minden. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Frisch Auf Göppingen lässt GWD Minden beim 33:22 nicht den Hauch einer Chance und freut sich über die Patzer der direkten Konkurrenten um Platz fünf. Die nächste Aufgabe hat es allerdings in sich.















Selbst mit 33:22 (19:13) gegen GWD Minden gewonnen, dazu Niederlagen der direkten Konkurrenten SC DHfK Leipzig, MT Melsungen und HSG Wetzlar – für Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen war der Spieltag am Donnerstag wie gemalt. Europacupplatz fünf konnte damit gefestigt werden. „Wir hatten uns viel vorgenommen und sind super in unser Tempospiel gekommen. Wir geben weiter in jedem Spiel Vollgas und schauen, was am Ende herauskommt“, sagte Till Hermann, mit sieben Toren vor seinem Linksaußen-Kollegen Marcel Schiller (6/5) bester Frisch-Auf-Werfer.

Semisch bester Mindener

Vor 3000 Zuschauern in der EWS-Arena hielt GWD bis zum 7:7 (15.) mit, dann drehte Frisch Auf auf, zeigte eine spielerisch starke und konzentrierte Leistung und ließ dem Abstiegskandidaten, der sich 17 technische Fehler leistete, nicht den Hauch einer Chance. „Das war eine richtig überzeugende Leistung in Abwehr und Angriff. Die Spielfreude war der Mannschaft anzumerken. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen“, freute sich auch Frisch-Auf-Trainer Hartmut Mayerhoffer.

Kleiner Seitenhieb von Carstens

Mit Abstand bester Mann bei Minden war Torwart Malte Semisch mit 13 Paraden. Sein Göppinger Gegenüber Daniel Rebmann hielt elf Bälle. GWD-Trainer Frank Carstens erkannte den hochverdienten Sieg von Frisch Auf neidlos an – konnte sich einen kleinen Seitenhieb mit einem Augenzwinkern aber nicht verkneifen: „Es wäre schön gewesen, wenn ihr Balingen auch so abgefiedelt hättet.“

Zur Erinnerung: Gegen den Mindener Abstiegskonkurrenten HBW hatte Frisch Auf am 3. April zu Hause überraschend mit 27:28 verloren – es war die einzige Niederlage in den vergangenen sechs Spielen.

Weiter geht’s für Frisch Auf am 5. Mai (19.05 Uhr) in Flensburg. Dann wird es dem Mayerhoffer-Team mit Sicherheit nicht so leicht gemacht wie am Donnerstag.

Torschützen

FAG Hermann 7, Schiller 6/5, Zelenovic 4, Ellebaek 3, Gulliksen 3, Kozina 3, Lindenchrone Andersen 3, Goller 1, Heymann 1, Kneule 1, Smarason 1.

GWD Minden Urban 8/3, Jukic 3, Darmoul 2, Grebenc 2, Janke 1, Korte 1, Pieczkowski 1, Richtzenhain 1, Thiele 1, Vignjevic 1, Zeitz 1.

