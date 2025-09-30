Handball-Bundesligist im DHB-Pokal: TVB Stuttgart: Engpass im Innenblock

Im Angriff läuft’s, doch im Bereich Torwart/Abwehr gibt es beim TVB Stuttgart Luft nach oben. Das liegt auch am Verletzungspech im Innenblock. Wie ist der Stand vor dem Pokalspiel?
Misha Kaufmann ist ein ehrgeiziger Typ. Der Trainer des TVB Stuttgart hat erst vor kurzem erklärt, dass er überzeugt davon ist, mit dem Handball-Bundesligisten innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Titel zu gewinnen. Der kürzeste Weg, um den Briefkopf zu verändern, wäre der DHB-Pokal-Wettbewerb. Erledigt der TVB an diesem Donnerstag (19 Uhr) beim noch verlustpunktfreien Drittligisten TV Emsdetten (mit Ex-TVB-Spieler Marian Orlowski) die Pflichtaufgabe in der zweiten Runde, wäre er mit zwei weiteren Siegen zumindest schon mal beim lukrativen Final Four in Köln (18./19. April 2026) mit am Start.