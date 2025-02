Handball-Bundesliga: Zwei neue Außen für den TVB Stuttgart

An diesem Samstag (20.30 Uhr) startet der TVB Stuttgart mit der Partie beim VfL Gummersbach in die Rückrunde der Handball-Bundesliga. Unterdessen sind die Planungen für die kommende Saison beim aktuellen Tabellen-15. schon sehr weit gediehen. Nun steht auch fest, welche zwei neuen Außen den TVB verstärken werden.

Gespann mit Zieker

Für die Linksaußen-Position kommt Ivan Snajder (27) vom ThSV Eisenach. Der Kroate unterschrieb einen Einjahresvertrag und wird ein Gespann mit Kapitän Patrick Zieker (31) bilden. Snajder ersetzt Daniel Fernandez (23), dessen Abgang der TVB nun auch offiziell bekannt gab. Nach Informationen unserer Redaktion wechselt der spanische Nationalspieler und WM-Teilnehmer zum FC Barcelona. Auf Rechtsaußen setzt der TVB künftig auf Jakob Nigg (21) vom Wiener Spitzenclub HC Fivers Wat Margareten.

Schöttle sucht neue Herausforderung

Klar ist dagegen, dass Nico Schöttle den TVB am Rundenende verlassen wird. Der 21-Jährige wurde zur Saison 2021/22 per Zweitspielrecht verpflichtet. Parallel kam der Rückraumspieler für die SG Pforzheim-Eutingen in der dritten Liga zum Einsatz. In der vergangenen Saison spielte Schöttle ebenfalls per Zweifachspielrecht für den Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen. Bei seinem künftigen Club, der noch nicht kommuniziert wurde, verspricht sich der Rechtshänder mehr Einsatzminuten.

TVB-Geschäftsführer und -Trainer Jürgen Schweikardt zeigt sich mit dem Stand der Personalplanungen sehr zufrieden: „Wir sind froh, den Kader für die kommende Saison weiter festigen zu können. Mit Jakob und Ivan haben wir zwei Außenspieler gefunden, die super in unser Konzept passen.“ Die zwei Abgänge bedauert Schweikardt: „Daniel Fernandez und Nico Schöttle gehen zu lassen, fällt uns schwer. Wir können die Beweggründe der beiden aber verstehen. Bei Nico Bacani hoffen wir, dass er dem Verein weiterhin erhalten bleibt. “

Termine

Bundesliga

VfL Gummersbach – TVB (8. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (13. Februar, 19 Uhr), MT Melsungen – TVB (22. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (27. Februar, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – TVB (6. März, 19 Uhr), TVB – ThSV Eisenach (23. März, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (4. April, 19 Uhr), SC Magdeburg – TVB (16. April, 20 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – TVB (26. April, 20 Uhr), TVB – THW Kiel (4. Mai, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (15. Mai, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (18. Mai, 18 Uhr), TVB – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr). (jüf)