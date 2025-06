Handball-Bundesliga: Zittern bis zum Schluss: TVB Stuttgart rutscht auf Abstiegsplatz

1 Auch 15 Paraden von Mljan Vujovic können die Niederlage nicht verhindern. Foto: Pressefoto Baumann

Der TVB Stuttgart hat das Derby bei Frisch Auf Göppingen in letzter Sekunde verloren – und muss nun am Sonntag gewinnen, um wohl in der Bundesliga zu bleiben.











Abgerechnet wird am Ende. Das ist am Sonntag in der Handball-Bundesliga. Und gut so – zumindest für den TVB Stuttgart. Denn der liegt vor dem finalen Spieltag plötzlich auf einem Abstiegsplatz. Weil am Donnerstagabend im stets brisanten Derby bei Frisch Auf Göppingen deren Rückraumspieler Josip Sarac eine Sekunde vor Schluss die 27:28(13.18-)Niederlage der Stuttgarter besiegelte. Der TVB ist nun punktgleich mit dem spielfreien HC Erlangen, der aber das deutliche bessere Torverhältnis aufweist.