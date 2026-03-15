Was für ein Ausrufezeichen: Frisch Auf Göppingen siegt in Lemgo

1 Übernahm viel Verantwortung: Frisch-Auf-Rückrauspieler Erik Persson. Foto: IMAGO/Eibner

Eine bärenstarke Abwehr sowie in Elias Newel und Erik Persson zwei überragende Rückraumasse sorgen für den 30:27-Überraschungcoup von Frisch Auf Göppingen beim TBV Lemgo Lippe.











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Was für ein Ausrufezeichen von Frisch Auf Göppingen in der Handball-Bundesliga: Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke gewann beim Tabellensechsten TBV Lemgo Lippe (34:16 Punkte) überraschend mit 30:27 (11:14). „Das ist unfassbar schön, mir fehlen die Worte“, sagte Rückraumspieler Erik Persson. Der Schwede warf vor den 4520 Zuschauern in der ausverkauften Arena acht Tore, genauso wie Spielmacher Elias Newel. Die beiden waren die überragenden Angriffsspieler bei Frisch Auf (22:28 Punkte), das auf eine enorm kompakte Abwehr bauen konnte. Dahinter entnervte mit teils spektakulären Paraden der eingewechselte Frisch-Auf-Keeper Julian Buchele die TBV-Spieler, die in Nick Versteijnen (8/1) ihren besten Werfer hatten.