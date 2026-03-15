Handball-Bundesliga: Was für ein Ausrufezeichen: Frisch Auf Göppingen siegt in Lemgo
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Übernahm viel Verantwortung: Frisch-Auf-Rückrauspieler Erik Persson. Foto: IMAGO/Eibner

Eine bärenstarke Abwehr sowie in Elias Newel und Erik Persson zwei überragende Rückraumasse sorgen für den 30:27-Überraschungcoup von Frisch Auf Göppingen beim TBV Lemgo Lippe.

Was für ein Ausrufezeichen von Frisch Auf Göppingen in der Handball-Bundesliga: Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke gewann beim Tabellensechsten TBV Lemgo Lippe (34:16 Punkte) überraschend mit 30:27 (11:14). „Das ist unfassbar schön, mir fehlen die Worte“, sagte Rückraumspieler Erik Persson. Der Schwede warf vor den 4520 Zuschauern in der ausverkauften Arena acht Tore, genauso wie Spielmacher Elias Newel. Die beiden waren die überragenden Angriffsspieler bei Frisch Auf (22:28 Punkte), das auf eine enorm kompakte Abwehr bauen konnte. Dahinter entnervte mit teils spektakulären Paraden der eingewechselte Frisch-Auf-Keeper Julian Buchele die TBV-Spieler, die in Nick Versteijnen (8/1) ihren besten Werfer hatten.

 

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Frisch Auf ließ sich nach einer 8:3-Führung auch vom 11:14-Halbzeitrückstand nicht aus der Ruhe bringen und hat mit diesem Coup bei der Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann erstmals in dieser Saison einen Großen der Liga bezwungen. „In dieser Atmosphäre zu bestehen und immer wieder Lösungen zu finden, ist aller Ehren wert“, sagte Matschke. „Genauso mutig wollen wir weitermachen“, ergänzte Persson nach dem dritten Sieg der Grün-Weißen hintereinander.

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Auf die nun anstehende Länderspielpause könnte das im Flow befindliche Matschke-Team verzichten. Weiter geht es erst am 29. März (16.30 Uhr/EWS-Arena) gegen den HC Erlangen.

Aufstellungen

TBV Lemgo Lippe: Möstl (9 Paraden), Borreck (2 P.); Hutecek 3 Tore, Theilinger 2, S. Zehnder 6/4, Mudrow 2, Simak, Schagen 1, L. Carstensen, Nyfjäll, Suton, Willecke 1, Versteijnen 9/1, Wagner 3, Faust.

Frisch Auf Göppingen: Buchele (7 P.), Saeveras (3 P.); Neudeck, ten Velde 2, Klöve 3, Goßner 3, Persson 8, Pregler 1, Schiller 2/2, Jurmala 3, Sunnefeldt, Lastro, Gislason, Newel 8, Hanne, Schmidt

Saison 2025/26

Ergebnisse
GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23, TBV Lemgo Lippe – FAG 27:30.

Termine
FAG – HC Erlangen (29. März, 16.30 Uhr), FAG – SC Magdeburg (Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr), FAG – Rhein-Neckar Löwen (23. April, 19 Uhr), VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)

 