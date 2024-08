Handball-Bundesliga: Vorhang auf für neue Stars und Leitfiguren

11 Zwei neue Stars für die Handball-Bundesliga: Frankreichs Spielmacher Kentin Mahe und der deutsche Nationaltorwart Andreas Wolf. Foto: imago/Sven Simon

Die Handballsaison wird an diesem Samstag mit dem Supercup offiziell eröffnet, der erste Bundesliga-Spieltag startet am 5. September. Die Liga freut sich auf neue Stars, mancher Verein auf neue Schlüsselfiguren. Wir haben zehn davon herausgepickt.











Mit dem Handball-Supercup an diesem Samstag in Düsseldorf geht die 59. Bundesliga-Saison offiziell los: Double-Sieger SC Magdeburg trifft auf Vizemeister Füchse Berlin (18.30 Uhr). Davor treffen um 15.30 Uhr die Frauenteams HB Ludwigsburg und TuS Metzingen aufeinander. Der erste Männer-Bundesliga-Spieltag startet am 5. September. Wir haben zehn Köpfe herausgepickt, die eine besondere Rolle spielen.