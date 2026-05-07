Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart verzweifelt an David Späth

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart verliert sein Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 26:32 – weil der Torhüter der Gäste eine überragende Leistung zeigt.
Einer durfte sich bereits nach 23 Minuten wie ein Sieger fühlen: Lenny Rubin (30). Der Rückraumspieler des TVB Stuttgart erzielte im Duell gegen die Rhein-Neckar Löwen in der ersten Hälfte sein 1000. Tor (!) in der Handball-Bundesliga. „Dass ich das schaffen kann, hätte ich nicht gedacht, als ich 2018 nach Deutschland gekommen bin“, hatte der 2,05 Meter große Schweizer vor der Partie gesagt, „es ist schon etwas Spezielles.“