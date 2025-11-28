Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart verspielt den ersten Auswärtssieg

Stuttgarts Handballer sehen beim HC Erlangen schon wie der sichere Sieger aus, doch am Ende reicht es nur zu einem Punkt.
Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart musste am Freitagabend nach Nürnberg in die PSD Bank Arena, in der sonst auch Eishockey gespielt wird, und ist am Ende tatsächlich noch ausgerutscht. Denn beim 24:24 sahen die Gäste zur Pause (10:5) beim HC Erlangen eigentlich wie der sichere Sieger aus. Nach einer starken Defensivleistung sagte Abwehrchef Samuel Röthlisberger in der Halbzeit: „Wir versuchen, eine kompakte und aggressive Deckung zu stellen – dürfen aber keinen Prozent nachlassen.“