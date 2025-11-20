Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart und Achilleas Toskas gehen getrennte Wege

Er hatte in dieser Saison so gut wie keine Spielanteile, nun leiht Handball-Bundesligist TVB Stuttgart Linkshänder Achilleas Toskas mit sofortiger Wirkung nach Frankreich aus.
Wenn ein Spieler so gut wir gar nicht eingesetzt wird, dann bringt es auch nichts, ihn im Kader zu halten. Deshalb gehen Handball-Bundesligist TVB Stuttgart und Rückraumspieler Achilleas Toskas nun auch getrennte Wege. Schon im Heimspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) gegen Aufsteiger GWD Minden gehört der griechische Nationalspieler nicht mehr zum Kader. Der 21-Jährige wird mit sofortiger Wirkung bis zum Saisonende ausgeliehen – und zwar an den französischen Erstligisten Chambery Savoie Mont Blanc Handball. Dort soll der Linkshänder bereits an diesem Sonntag beim Heimspiel gegen Cesson Rennes Metropole HB sein Debüt feiern.