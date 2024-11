Die 20:33-Schlappe bei der TSV Hannover-Burgdorf und 2:18 Punkte waren am Ende zu viel: Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat seinen Cheftrainer Michael Schweikardt freigestellt. Der Nachfolger für den 41-Jährigen steht noch nicht fest, soll in der kommenden Woche aber präsentiert werden.

Mit dem neuen Coach will der TVB frische Impulse setzen, um der Mannschaft wieder Selbstvertrauen im Kampf gegen den Abstieg zu geben. „Zuallererst bedanken wir uns sehr herzlich bei Michael Schweikardt für seine Arbeit und Leidenschaft für den TVB. Michael hat vor rund zwei Jahren den Cheftrainer-Posten übernommen und seinem Heimatverein damals in einer ebenfalls sehr schwierigen Situation geholfen“, erklärte Christian May, der Sprecher der Gesellschafter, in einer Vereinsmitteilung.

Nach Platz 15 in der Saison 22/23 belegte der TVB in der vergangenen Runde mit Platz elf, das beste Resultat seiner Vereinshistorie. „Die aktuell schlechte sportliche Situation hat mehrere Ursachen. Diese sind selbstverständlich nicht allein bei Michael Schweikardt zu suchen, doch mit einem neuen Cheftrainer wollen wir nun einen dringend benötigten Impuls bei der Mannschaft setzen“, betonte May.

Die nächste Partie bestreitet der TVB erst am 24. November bei den Füchsen Berlin.

Termine

Pflichtspiele

SC DHfK Leipzig – TVB Stuttgart 33:24, TVB – SG Flensburg-Handewitt 25:39, HC Erlangen – TVB 25:26, TVB – VfL Gummersbach 28:35, TVB – HSG Wetzlar 23:26, HSC 2000 Coburg – TVB (25:22/DHB-Pokal, zweite Runde), THW Kiel – TVB 29:24, TVB – MT Melsungen 27:36, TBV Lemgo Lippe – TVB 28:24, TVB – SC Magdeburg 25:36, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 33:20, Füchse Berlin – TVB (24. November, 16.30 Uhr), TVB – HSV Hamburg (28. November, 19 Uhr), TVB – Frisch Auf Göppingen (5. Dezember, 19 Uhr), SG BBM Bietigheim – TVB (9. Dezember, 19.30 Uhr), ThSV Eisenach – TVB ( 14. Dezember, 20 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (23. Dezember, 19.30 Uhr), TVB – 1. VfL Potsdam (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)