Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart schnuppert in Kiel an einer Sensation

Stuttgarts Handballer liefern dem Rekordmeister ein Duell auf Augenhöhe – und stehen am Ende doch mit leeren Händen da. Jetzt geht’s nach Hannover.
Misha Kaufmann vom TVB Stuttgart hatte nach dem nicht so überzeugenden Heimsieg gegen Leipzig von seiner Mannschaft eine andere Einstellung gefordert. Die hat er am Mittwochabend in der Handball-Bundesliga beim THW Kiel dann zu sehen bekommen – und wie? Der TVB schnupperte beim Favoriten am Sieg, führte in der 46. Minute noch 27:26, doch unter dem Strich stand dann doch eine 32:33-Niederlage. Wobei es natürlich einen Unterschied macht, ob ich zu Hause gegen das Tabellen-Schlusslicht antrete, oder eben beim Rekordmeister vor knapp 10 000 Zuschauern. Es war dann die 21. Niederlage im 21. Aufeinandertreffen in der Bundesliga, wobei Kiel ohne den verletzten Ex-Stuttgarter Lukas Laube antreten musste.