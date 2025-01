Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart holt Daniel Rebmann – und hat Simone Mengon an der Angel

Handball-Weltmeister Michael „Mimi“ Kraus hat für alle drei aktuellen württembergischen Handball-Bundesligisten gespielt, ab Sommer kann das auch Daniel Rebmann von sich behaupten: Der frühere Torwart von Frisch Auf Göppingen (2017 bis 2023) wechselt nach nur einer Saison bei der SG BBM Bietigheim zum TVB Stuttgart. Der 31-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag und wird gemeinsam mit Miljan Vujovic (24) das Torhüter-Duo in der Landeshauptstadt bilden.

„Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre beim TVB Stuttgart. Ich bin glücklich darüber, in der Region zu bleiben und an dem spannenden Projekt teilzuhaben. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des TVB waren von Anfang an sehr positiv und ich hatte direkt das Gefühl, dass ich hier gut aufgehoben bin“, sagte Rebmann, der neben seinen Bundesliga-Engagements in der württembergischen Heimat in der Saison 2023/24 beim Bundesligisten VfL Gummersbach zwischen den Pfosten stand.

„Im Tor sehr gut aufgestellt“

TVB-Geschäftsführer und -Trainer Jürgen Schweikardt zeigte sich zufrieden mit dem Transfer: „Ich freue mich, dass Daniel zu uns kommt. Er ist ein erfahrener Torhüter, der die Bundesliga bestens kennt und schon oft bewiesen hat, dass er den Unterschied ausmachen kann. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit ihm und Miljan auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt sind.“

Unterdessen hat der TVB nach Informationen unserer Redaktion auch Simone Mengon fest an der Angel. Der 25 Jahre alte Spielmacher der italienischen Nationalmannschaft, der auf allen drei Rückraumpositionen am Ball sein kann, ist der Schlüsselspieler von Trainer Misha Kaufmann beim Bundesligisten ThSV Eisenach. Kaufmann löst im Sommer Jürgen Schweikardt als Trainer in Stuttgart ab.

So geht’s weiter

Bundesliga

VfL Gummersbach – TVB (8. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (13. Februar, 19 Uhr), MT Melsungen – TVB (22. Februar, 20.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (27. Februar, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – TVB (6. März, 19 Uhr), TVB – ThSV Eisenach (23. März, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (4. April, 19 Uhr), SC Magdeburg – TVB (16. April, 19 Uhr).