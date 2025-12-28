Handball-Bundesliga TVB Stuttgart: Guter Handball, magere Bilanz – was sich beim TVB nach der EM-Pause ändern muss

Mit zuletzt vier Niederlagen in Serie geht Handball-Bundesligist TVB Stuttgart auf Platz 14 in die EM-Pause. Was war gut? Was war schlecht? Eine Zwischenbilanz mit Ausblick.
Das letzte Spiel vor der EM-Pause? Es lief wie so oft in dieser Saison. Wieder einmal hielt der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart lange Zeit mit. Wieder einmal fehlten am Ende ein paar Prozent, um etwas Zählbares mitzubringen. „Ich ärgere mich sehr, weil wir so viele Chancen liegen gelassen haben“, sagte Misha Kaufmann nach dem 28:33 (14:16) bei der stark ersatzgeschwächten MT Melsungen. Nach dem 21:21 (45.) leistete sich der TVB vor den 4500 Zuschauern in der ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle ein wahres Fehlwurffestival, MT-Keeper Kristof Palasics wehrte dabei 17 Bälle ab.