Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart gibt Sieg gegen Lemgo aus der Hand
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Lenny Rubin (re., gegen den Ex-Göppinger Nicolai Theilinger): Die neun Tore des Schweizers reichen nicht zum Sieg für den TVB Stuttgart. Foto: Baumann/Julia Rahn

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart verpasst beim 32:32 gegen den TBV Lemgo Lippe es in der ausverkauften Porsche-Arena nach einer Fünf-Tore-Führung, beide Punkte einzufahren.

Auswärts reißt der TVB Stuttgart in dieser Saison keine Bäume aus. Aber auch zu Hause wachsen für den Handball-Bundesligisten die Bäume nicht in den Himmel, wie das 32:32 (16:14) am Sonntag in der mit 6212 Zuschauern ausverkauften Porsche-Arena zeigte. Nachdem der TVB in der 40. Minute schon mit fünf Toren und drei Minuten vor Schluss noch mit drei geführt hatte „sind wir schon etwas enttäuscht“, sagte Rückraumspieler Lenny Rubin, der mit neun Toren bester Werfer der Stuttgarter war.

 

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Es ist einzigartig: Mit den Häfners und den Mengons spielen gleich zwei Brüderpaare beim TVB Stuttgart oft gleichzeitig im Rückraum. Wo liegen die Vorteile, wo potenzielle Risiken?

„Ich denke, wir waren die bessere Mannschaft“, sagte sein Trainer Misha Kaufmann, „haben uns das Leben in der Schlussphase aber mit einigen technischen Fehlern selbst schwer gemacht.“ So kam Lemgo zehn Sekunden vor Schluss noch zu einem Siebenmeter, den Samuel Zehnder verwandelte. „Ich habe versucht, die Ruhe zu bewahren“, sagte der Schweizer, was in dem Hexenkessel nicht ganz einfach war. Dennoch betonte Gäste-Coach Florian Kehrmann: „Es geht nicht, dass meine Spieler persönlich beleidigt werden.“

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Frisch Auf Göppingen besiegt den HC Erlangen nach einer kämpferischen Topleistung nach der Pause mit 27:24. Rutger ten Velde und Oskar Neudeck ragen vor 5500 Zuschauern heraus.

Immerhin hat der TVB in den vergangenen acht Heimspielen siebenmal gepunktet. Patrick Zieker: „Besonders das Zusammenspiel mit den Fans gibt uns zu Hause einen spürbaren Vorteil, welcher auswärts noch ein Stück fehlt. Wir arbeiten daran, auch dort die nötigen Punkte zu holen.“ Die nächste Möglichkeit zum ersten Auswärtssieg gibt es bereits am Gründonnerstag (19 Uhr) bei Schlusslicht HSG Wetzlar.

Aufstellungen

TVB Stuttgart: Kornecki (5 Paraden), Vujovic (1 P.); Max Häfner 4, Serradilla 1, Lien, Snajder, Mengon 2, Röthlisberger, Schmid, Matzken 4, Zieker 1, Kai Häfner 8/5, Rubin 9, Nigg 3.

TBV Lemgo Lippe: Möstl (8 Paraden), Borreck (2 P.); Hutecek 1 Tor, Theilinger, Zehnder 9/4, Mudrow, Simak 1, Schagen 3, Carstensen, Nyfjäll 1, Suton 6, Willecke 2, Versteijnen 4, Wagner 4, Faust 1.

Saison 2025/26

Ergebnisse
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 32:32.

Termine
HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)

 