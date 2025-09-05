Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart – Folgen der Überraschung die ersten Punkte zuhause?

1 Kai Häfner (Mi.) und der TVB Stuttgart wollen nach dem Punktgewinn in Flensburg nun auch in eigener Halle überzeugen. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Der TVB Stuttgart hat im zweiten Saisonspiel der Handball-Bundesliga überraschend bei der SG Flensburg-Handewitt gepunktet Nun strebt das Team die ersten Heim-Punkte an.











Die Unzufriedenheit war groß gewesen nach dem missratenen Auftakt der neuen Saison in der Handball-Bundesliga. Umso glücklicher sind sie beim TVB Stuttgart, dass der Niederlage gegen den HSV Hamburg (33:36) am Donnerstagabend ein überraschender Punktgewinn bei der SG Flensburg-Handewitt folgte. Wobei Max Häfner anmerkte: „Für uns war das keine Überraschung, wir hatten eine starke Vorbereitung.“ Sein Bruder Kai Häfner ergänzte nach dem 29:29: „Das fühlt sich gut an.“ Denn: „Es gibt einfachere Auswärtsspiele.“ Vor allem aber gibt es: nun wieder ein Heimspiel – und die Chance, den Punkt beim Favoriten zu veredeln.