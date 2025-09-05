Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart – Folgen der Überraschung die ersten Punkte zuhause?
1
Kai Häfner (Mi.) und der TVB Stuttgart wollen nach dem Punktgewinn in Flensburg nun auch in eigener Halle überzeugen. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Der TVB Stuttgart hat im zweiten Saisonspiel der Handball-Bundesliga überraschend bei der SG Flensburg-Handewitt gepunktet Nun strebt das Team die ersten Heim-Punkte an.

Die Unzufriedenheit war groß gewesen nach dem missratenen Auftakt der neuen Saison in der Handball-Bundesliga. Umso glücklicher sind sie beim TVB Stuttgart, dass der Niederlage gegen den HSV Hamburg (33:36) am Donnerstagabend ein überraschender Punktgewinn bei der SG Flensburg-Handewitt folgte. Wobei Max Häfner anmerkte: „Für uns war das keine Überraschung, wir hatten eine starke Vorbereitung.“ Sein Bruder Kai Häfner ergänzte nach dem 29:29: „Das fühlt sich gut an.“ Denn: „Es gibt einfachere Auswärtsspiele.“ Vor allem aber gibt es: nun wieder ein Heimspiel – und die Chance, den Punkt beim Favoriten zu veredeln.

 

Unsere Empfehlung für Sie

TVB Stuttgart in Flensburg: Überraschungspunkt nach bärenstarker Leistung

TVB Stuttgart in Flensburg Überraschungspunkt nach bärenstarker Leistung

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart belohnt sich für einen couragierten Auftritt bei der SG Flensburg-Handewitt mit einem 29:29. Nun soll am Samstag der erste Saisonsieg her.

„Wir möchten nachlegen und die ersten Punkte vor heimischem Publikum holen“, sagt Häfner, der in Flensburg acht Treffer erzielte und damit bester TVB-Werfer war. An diesem Samstag (20 Uhr) kommt der Bergische HC in die Porsche-Arena. Gegen den Aufsteiger sind die Stuttgarter Favorit, Kai Häfner aber warnt davor, die Gäste auf die leichte Schulter zu nehmen: „In dieser Liga zeigt sich Woche für Woche, dass jeder überall gewinnen kann.“

Der Bergische HC hat bisher beide Spiele dieser Saison verloren. Der 27:39-Niederlage bei den Füchsen Berlin folgte ein 29:33 gegen den HC Erlangen. Ein Wiedersehen gibt es am Samstag mit Ex-TVB-Spieler Nico Schöttle, der vor der Saison die Stuttgarter verlassen hat.

 