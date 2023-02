1 TVB-Linksaußen Daniel Fernandez wirft das Siegtor in letzter Sekunde. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Die Ansage von Trainer Michael Schweikardt fünf Sekunden vor Schluss war eindeutig: „Wir nehmen den Punkt mit. Kein Risiko.“ Dann spielte Torwart Miljan Vujovic einen langen Ball nach vorne, es gab ein Foul an Daniel Fernandez und noch einen Siebenmeter für den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. Den verwandelte Linksaußen Fernandez selbst zum frenetisch umjubelten 26:25 (13:15)-Sieg beim Bergischen HC. „Unser Sport ist verrückt, so ein Ende habe ich im Handball noch nie erlebt. Dass wir hier mit zwei Punkten rauslaufen, hätte keiner gedacht, denn wir mussten lange einem Rückstand hinterherlaufen, haben aber nie aufgegeben“, sagte Schweikardt, der zugab: „. Ein unentschieden wäre fair gewesen.“

Die überragenden Spieler beim enorm kampfstarken TVB waren vor 2673 Zuschauern in der Wuppertaler Unihalle der spanische Siegtorschütze Fernandez (8/5 Tore) und Keeper Vujovic, der beim 9:12-Rückstand (20.) für Silvio Heinevetter zwischen die Pfosten kam und vor allem in der Schlussphase entscheidende Paraden zeigte. Heinevetter hatte aber trotz seiner frühen Auswechslung seinen Anteil am Sieg. „Silvio gab in der letzten Auszeit den Tipp, den Ball in bester Football-Manier nach vorne zu werfen“, verriet Schweikardt. Einen schwarzen Tag erwischte im BHC-Dress der frühere Stuttgarter Djibril M’Bengue, der torlos blieb.

Für den TVB war der zweite Auswärtssieg der Saison im Kampf gegen den Abstieg Gold wert. Denn aus den zehn Spielen zuvor hatte das Schweikardt-Team neun Mal den Platz als Verlierer verlassen. „Die kämpferische Leistung war hervorragend“, lobte der Coach, „wir nehmen unheimlich viel mit aus diesem Spiel, vor allem unserem Selbstvertrauen tun die zwei Punkte enorm gut.“ Wie sich dies auswirkt, wird sich bereits am Donnerstag (19.05 Uhr) im württembergischen Duell gegen das punktgleiche Frisch Auf Göppingen zeigen. Für das Derby in der Porsche-Arena sind 5100 Tickets verkauft.

Torschützen

Bergischer HC Arnesson 6/1, Beyer 5, Stutzke 4, Babak 3, Ladefoged 3, Weck 2, Johannesson 1, Nikolaisen 1.

TVB Stuttgart Fernandez 8/5, Lönn 3, Maric 3, Müller 3, Pfattheicher 3, Forstbauer 2, Serrano Villalobos 2, M. Häfner 1, Nicolaus 1.

So geht’s weiter

Bundesliga

TVB – Frisch Auf Göppingen (2. März, 19.05 Uhr), GWD Minden – TVB (16. März, 19.05 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (26. März, 16.05 Uhr), TVB – MT Melsungen (30. März, 19.05 Uhr), HSV Hamburg – TVB (2. April, Uhrzeit offen), SC DHfK Leipzig – TVB (20. April, 19.05 Uhr).