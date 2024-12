Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart feiert den Jahresausklang mit Sieg gegen VfL Potsdam

1 Die TVB-Handballer haben Grund zum Jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Stuttgarts Handballer blicken wieder optimistischer ins neue Jahr – nach gleich vier Erfolgen im Dezember.











Gleiche Stelle, gleiche Welle. Der TVB Stuttgart genoss in der Handball-Bundesliga innerhalb von vier Tagen gleich zweimal Heimrecht in der Porsche-Arena – mit unterschiedlichen Vorzeichen. Bei der Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen am Montag war das Team noch Außenseiter, jetzt am Freitagabend gegen das Schlusslicht 1. VfL Potsdam vor 5785 Zuschauern aber klarer Favorit, wobei Trainer Jürgen Schweikardt danach zugab: „Psychologisch gesehen war das sicher das schwierigste Spiel dieses Jahr, aber wir hatten schon einige solche Partien, in denen wir dem Druck in den vergangenen Wochen standgehalten haben.“