Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart erkämpft sich Punkt in Leipzig, bleibt auswärts aber sieglos

In einem hochintensivem Spiel holt der TVB Stuttgart einen Rückstand auf, bleibt aber nach dem 29:29 beim Schlusslicht SC DHfK Leipzig auch im 13. Anlauf auswärts sieglos.

Man kann das Ganze auch positiv sehen. Der TVB Stuttgart holte beim 29:29 (17:17) im Spiel beim SC DHfK Leipzig einen 20:23-Rückstand (45.) auf und blieb im sechsten Spiel 2026 zum fünften Mal ohne Niederlage. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann konnte den Rückenwind aus dem grandiosen 32:27-Heimsieg gegen den THW Kiel nicht nutzen.

Semper bester Werfer Sie verspielte beim Schlusslicht der Handball-Bundesliga die mit einem 7:1-Lauf erkämpfte 27:24-Führung (53.) und musste am Ende froh sein, dass Leipzigs bester Schütze Franz Semper (acht Tore) den letzten Wurf Sekunden vor Schluss nicht im Tor unterbrachte. Für den TVB trafen Torben Matzken und Patrick Zieker (je 6) am besten. Kai Häfner verwandelte fünf Siebenmeter, blieb aber ohne Feldtor.

„Auswärtsspiele sind leider noch nicht unsere Stärke in dieser Saison“, sagte TVB-Rückraumspieler Lenny Rubin nach den hoch intensiven 60 Minuten. Der Schweizer warf vier Tore, leistete sich in der Crunchtime aber auch zwei leichtfertige Fehler. Und was die Sache mit den Auswärtsspielen betrifft, drückte sich der 30-Jährige ziemlich beschönigend aus. Denn auch nach 13 Partien in fremden Hallen wartet der TVB (bei 4:22 Zählern) noch auf den ersten doppelten Punktgewinn.

Dass es vor den 4793 Zuschauern gegen einen mit dem Rücken zur Wand stehenden Gegner nicht einfach wird, war klar. Doch vor allem nach den Paraden des eingewechselten Keepers Mateusz Kornecki (41 Prozent gehaltene Bälle, darunter drei Siebenmeter) hätte es zum Sieg reichen können, fast müssen. „Ich bin nicht zufrieden mit dem Auftritt. Einfache Kleinigkeiten haben nicht gepasst. Die nötige Präzision, der nötige Fokus war nicht da. So holen wir glücklich einen Punkt“, sagte Kaufmann. Weiter geht es für ihn und sein Team am 29. März (16.30 Uhr/Porsche-Arena) gegen den TBV Lemgo Lippe.

Aufstellungen

SC DHfK Leipzig: Mrkva (11 Paraden), Guretzky; Piroch 3 Tore, Krzikalla 6/4, Binder 4, Mamic, Khairi 1, Peter, Preuss, Gauer, Semper 8, Rogan 1, Hinriksson 2, Bombac 4/1, Hertzfeld, Koschek.

TVB Stuttgart: Kornecki (7 Paraden), Vujovic (4 P.); Max Häfner 2, Serradilla, Lien, Snajder 1, Simone Mengon, Schmid, Heydecke, Matzken 6, Zieker 6, Marco Mengon 2, Kai Häfner 5/5, Rubin 3, Nigg 4.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29.

Termine

TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)