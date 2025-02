TVB Stuttgart verliert beim VfL Gummersbach: Rückschlag zum Rückrundenstart

1 Immer wieder scheiterten die TVB-Angreifer an VfL-Keeper Dominik Kuzmanovic. Foto: IMAGO/HMB-Media/IMAGO/Marco Bader

Sehr schwacher Start des TVB Stuttgart in die Rückrunde der Handball-Bundesliga. Beim VfL Gummersbach hat das Schweikardt-Team beim 29:36 keine Chance auf Punkte – auch weil Dominik Kuzmanovic sein Tor zunagelt.











Wenn die Mannschaft an ihr Limit geht, dann habe man in jedem Spiel, gegen jeden Gegner, eine Chance, hatte Trainer Jürgen Schweikardt vor der ersten Partie der Rückrunde gesagt. Sein TVB Stuttgart kam aber in der Handball-Bundesligapartie beim VfL Gummersbach auch nicht nur annähernd an sein Limit. Vielmehr fehlte es an den Basics. Dementsprechend fiel das Ergebnis aus: 36:29 (15:11) gewann der heimische VfL vor 4132 Zuschauern in der Schwalbe-Arena.