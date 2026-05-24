Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart besiegt Flensburg – Lenny Rubin mit Gala-Vorstellung

Der TVB Stuttgart ringt mit einer klasse Leistung Flensburg vor 5044 Zuschauern mit 37:33 nieder. Nun soll bei Frisch Auf im letzten Auswärtsspiel der erste Sieg her.

Lenny Rubin ging nach den ausgelassenen Feierlichkeiten auf dem Spielfeld abgekämpft, aber überglücklich Richtung Kabine. „Wir haben überragend gespielt und gekämpft wie die Löwen“, sagte der Rückraumspieler des Handball-Bundesligsten TVB Stuttgart nach dem 37:33 (19:16) gegen die SG Flensburg-Handewitt. Der Schweizer trug mit zehn Treffern maßgeblich dazu bei, dass dieser Gala-Auftritt mit zwei Punkten belohnt wurde.

„Wenn er wie heute die Gier mitbringt, dann ist Lenny Weltklasse“, lobte Trainer Misha Kaufmann seinen Schweizer Landsmann, dessen neuer Verein für die kommende Saison überraschenderweise immer noch nicht bekannt ist.

Vor den 5044 Zuschauern in der Porsche-Arena war Rubins überragender Auftritt umso wichtiger, da zwei andere Schlüsselspieler lange Zeit nicht ihren besten Tag erwischten. Kai Häfner warf sein erstes Tor zum 19:16-Halbzeitstand. Simone Mengon traf erstmals zum 28:27 (47.). „Es zeichnet uns aus, dass wenn es bei dem einen oder anderen mal nicht so läuft, eben andere die Verantwortung übernehmen“, strich Rubin den Teamgeist heraus.

Misha Kaufmann konnte sehr zufrieden sein. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Ebenfalls eine Qualität des TVB: Die Mannschaft lässt sich von Schwächephasen nicht mehr aus der Ruhe bringen. Als beim 25:26 (45.) der erste Rückstand in dem Spiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten zu beklagen war, verloren die Wild Boys nicht die Nerven, sorgten mit einem 10:3-Lauf beim 35:29 (56.) für die Entscheidung. Ein herber Rückschlag für die SG im Kampf um einen Champions-League-Platz.

Zwei Spieler hatten sich beim TVB neben Rubin noch ein Sternchen verdient: Torwart Mateusz Kornecki zeigte elf Paraden, und im Innneblock legte der 19-jährige Linus Schmid an der Seite von Routinier Samuel Röthlisberger eine bemerkenswerte Defensivleistung aufs Parkett.

Nun steht für den TVB am 3. Juni (19 Uhr/EWS-Arena) bei Frisch Auf Göppingen das letzte Auswärtsspiel auf dem Programm und damit die letzte Chance auf den ersten Sieg in einer fremden Halle in dieser Saison. „Das wird ein schweres Spiel, aber wir haben dort noch eine Rechnung offen. Wir werden alles dafür tun, dass wir das Derby gewinnen“, sagte Lenny Rubin.

Aufstellungen

TVB Stuttgart: Kornecki (11 Paraden), Pol (1 P.); Max Häfner 4 Tore, Serradilla, Kynast, Lien 4, Snajder, Mengon 4, Röthlisberger, Schmid, Heydecke 2, Matzken 2, Zieker 5, Kai Häfner 4, Rubin 10, Nigg 2.

SG Flensburg-Handewitt: Buric (7 Paraden), Kevin Möller (5 P.); Pytlick 3, Goll 5a, Kirkelökke 3, Grgic 7, Faljic, Tönnesen 2, Horgen, Volz, Jakobsen 6, Knutzen, Blagotinsek, Novak 6, Lasse Möller 1.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 32:32, HSG Wetzlar – TVB 31:31, Bergischer HC – TVB 25:25, TVB – SC Magdeburg 26:30, HSV Hamburg – TVB 31:26, TVB – Rhein-Neckar Löwen 26:32, TVB – SG Flensburg-Handewitt. 37:33.

Termine

Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)