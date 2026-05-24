Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart besiegt Flensburg – Lenny Rubin mit Gala-Vorstellung

Der TVB Stuttgart ringt mit einer klasse Leistung Flensburg vor 5044 Zuschauern mit 37:33 nieder. Nun soll bei Frisch Auf im letzten Auswärtsspiel der erste Sieg her.
Lenny Rubin ging nach den ausgelassenen Feierlichkeiten auf dem Spielfeld abgekämpft, aber überglücklich Richtung Kabine. „Wir haben überragend gespielt und gekämpft wie die Löwen“, sagte der Rückraumspieler des Handball-Bundesligsten TVB Stuttgart nach dem 37:33 (19:16) gegen die SG Flensburg-Handewitt. Der Schweizer trug mit zehn Treffern maßgeblich dazu bei, dass dieser Gala-Auftritt mit zwei Punkten belohnt wurde.